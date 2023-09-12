Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Gadis ABG Diperkosa di Makassar, 1 Pelaku Ditangkap

Leo Muhammad Nur , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |14:53 WIB
Gadis ABG Diperkosa di Makassar, 1 Pelaku Ditangkap
Ilustrasi pemerkosaan (Foto: ist)
A
A
A

MAKASSAR - Seorang pelajar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan menjadi korban pemerkosaan di salah satu rumah kosong pada 5 September lalu. Korban didampingi orangtuanya akhirnya melaporkan kejadian tersebut di Polrestabes Makassar.

Gadis malang itu berinisial NAM (14). Ia dirudapaksa oleh kenalannya sendiri. Kronologi kejadian bermula pada Selasa 5 September lalu, korban yang tengah berada di rumah sepupunya di Jalan Juanda, Kecamatan Tallo, Kota Makassar dijemput pelaku utama, HN bersama temannya, AD.

Kemudian, korban dibawa ke salah satu rumah kosong yang berada di rusunawa Jalan Rajawali, Kecamatan Mariso, Kota Makassar.

Di lokasi telah menunggu pria berinisial TR dan perempuan bernama AT. Selanjutnya, korban diberi minuman oleh pelaku utama HN yang membuat korban oleng hingga tak sadarkan diri.

Pelaku lalu meminta seluruh rekannya keluar rumah kemudian melancarkan aksi bejatnya. Setelah itu, ia keluar lalu datang dua pelaku lainnya, DI dan DR yang masuk bersamaan di rumah melancarkan aksi bejatnya.

Sementara itu handphone (HP) korban juga turut diambil oleh rekan perempuan pelaku, AT.

Korban didampingi orangtuanya akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polrestabes Makassar pada Jum'at malam sekitar pukul 23.00 Wita.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/338/3172492/pemerkosaan-RhgZ_large.jpg
Bejat! Ustadz di Bekasi Nekat Perkosa Anak Angkat dan Keponakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/340/3162269/pemerkosaan-gOVj_large.jpg
Heboh! ‘Bos Mafia’ di Banten Perkosa Anak Tiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/340/3158492/pemerkosaan-HC4a_large.jpg
Bejat, 2 Pemuda Perkosa Gadis ABG di Depan Adiknya Ternyata Sudah Direncanakan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/340/3157833/pemerkosaan-n1hU_large.jpg
Biadab, Pria Ini Perkosa Bocah Perempuan saat Korban Sudah Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/338/3156499/pemerkosaan-u1YB_large.jpg
Duh! Penyandang Disabilitas Perkosa 2 Keponakannya, Videonya Disebar ke Internet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/340/3152120/biadab_buruh_di_serang_cabuli_anak_kandung_sejak_sd_hingga_sma-F2KR_large.jpg
Biadab! Buruh di Serang Cabuli Anak Kandung Sejak SD hingga SMA
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement