Gadis ABG Diperkosa di Makassar, 1 Pelaku Ditangkap

MAKASSAR - Seorang pelajar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan menjadi korban pemerkosaan di salah satu rumah kosong pada 5 September lalu. Korban didampingi orangtuanya akhirnya melaporkan kejadian tersebut di Polrestabes Makassar.

Gadis malang itu berinisial NAM (14). Ia dirudapaksa oleh kenalannya sendiri. Kronologi kejadian bermula pada Selasa 5 September lalu, korban yang tengah berada di rumah sepupunya di Jalan Juanda, Kecamatan Tallo, Kota Makassar dijemput pelaku utama, HN bersama temannya, AD.

Kemudian, korban dibawa ke salah satu rumah kosong yang berada di rusunawa Jalan Rajawali, Kecamatan Mariso, Kota Makassar.

Di lokasi telah menunggu pria berinisial TR dan perempuan bernama AT. Selanjutnya, korban diberi minuman oleh pelaku utama HN yang membuat korban oleng hingga tak sadarkan diri.

Pelaku lalu meminta seluruh rekannya keluar rumah kemudian melancarkan aksi bejatnya. Setelah itu, ia keluar lalu datang dua pelaku lainnya, DI dan DR yang masuk bersamaan di rumah melancarkan aksi bejatnya.

Sementara itu handphone (HP) korban juga turut diambil oleh rekan perempuan pelaku, AT.

Korban didampingi orangtuanya akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polrestabes Makassar pada Jum'at malam sekitar pukul 23.00 Wita.