Menangkan Pemilu 2024, Perindo Siapkan Saksi di TPS

BANDUNG – Partai Perindo tengah merekrut saksi yang bertugas di tempat pemungutan suara (TPS) saat pemungutan suara Pemilu 2024. Jumlah saksi yang direkrut mencapai ratusan ribu orang sesuai TPS se-Indonesia.

Ketua DPP Partai Perindo bidang Keagamaan Abdul Khaliq Ahmad mengatakan, saksi yang direkrut tak hanya bertugas mengawasi pemungutan suara, tetapi juga pemilih dan pendukung Partai Perindo partai berlambang rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024.

Ia mengatakan hal itu saat menghadiri pertemuan pemantapan sosialisasi dan aktivasi kartu tanda anggota (KTA) berasuransi bersama bacaleg DPRD provinsi dan Kabupaten Bandung Barat di Jalan Pasiranji Cimanggu, Desa Cimanggu, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Selasa (12/9/2023).

Ia menyebutkan, Terkait saksi Partai Perindo di Pemilu 2024, partai punya program merekrut saksi untuk memilih partai.

Jumlah saksi yang akan direkrut, ujar Bacaleg DPR dapil Jabar 1 meliputi Kabupaten Bandung-Bandung Barat ini sebanyak jumlah TPS di Indonesia. Proses rekrutmen saksi ini dibebankan kepada pengurus partai dengan batas waktu sampai November 2023.