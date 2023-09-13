Bacaleg Perindo Diminta Ikut Rekrut Saksi di TPS

BANDUNG – Para bacaleg Partai Perindo diminta ikut berpartisipasi melakukan rekrutmen saksi yang diperlukan di TPS. Hal ini demi kemenangan Partai Perindo pada Pemilu 2024.

Hal itu sebagaimana disampaikan Ketua DPP Partai Perindo bidang Keagamaan Abdul Khaliq Ahmad saat sosialisasi dan aktivasi kartu tanda anggota (KTA) berasuransi bersama bacaleg DPRD provinsi dan Kabupaten Bandung Barat di Jalan Pasiranji Cimanggu, Desa Cimanggu, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Selasa (12/9/2023).

“Para caleg diminta ikut berpartisipasi melakukan rekrutmen saksi yang diperlukan untuk saksi di TPS,” kata Abdul Khaliq.

Selain itu, ia menjelaskan, Partai Perindo punya program merekrut saksi untuk memilih partai.