HOME NEWS NEWS

Rere Tati Sosialisasikan KTA Perindo Berasuransi dan Bagikan 400 Liter Minyak di Depok

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |18:32 WIB
Rere Tati sosialisasikan KTA Perindo Berasuransi/Foto: MPI
DEPOK - Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) DPRD Kota Depok Dapil I Pancoran Mas, Rere Tati Sri Hardina bersama Barisan Penjaga (Baja) Perindo dan Peri Perindo blusukan ke permukiman padat penduduk di RT 3 dan 4 RW 7, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok pada Rabu (13/9/2023).

Adapun kali ini Rere blusukan mensosialisasikan KTA Asuransi dan ratusan liter minyak goreng kemasan.

"Hari ini kita bersama Baja Perindo dan Peri Perindo mensosialisasikan KTA Asuransi dan 400 liter minyak goreng kemasan secara door to door di RT 3 dan 4 RW 7 secara gratis," kata Rere kepada wartawan.

Sementara itu, Ketua DPD Perindo Depok sekaligus Bacaleg DPRD Provinsi Dapil Depok-Bekasi, Anwar Nurdin mengatakan bahwa pembagian minyak goreng gratis terus dilakukan. Hal itu sebagai upaya Perindo partai modern yang peduli masyarakat kecil terus berbagi.

"Pembagian minyak juga terus kita lakukan bukti masyarakat membutuhkan kehadiran Partai Perindo yang turun langsung secara door to door," ucapnya.

Anwar juga mengatakan KTA Asuransi Partai Perindo telah diserap sebanyak 10 ribu. Saat ini tinggal menunggu data saja.

Telusuri berita news lainnya
