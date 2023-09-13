Partai Perindo Bagikan 5.000 KTA Berasuransi ke Penarik Betor di Sumut

MEDAN - Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) DPR-RI Partai Perindo, Tengku Erry Nuradi, membagikan ratusan Kartu Tanda Anggota (KTA) Perindo Berasuransi dari MNC Life kepada ratusan penarik becak motor (betor) yang tergabung dalam organisasi Betor Sumut Sejahtera (BSS) di Kota Medan, Deliserdang, Serdangbedagai dan Tebingtinggi.

Penyerahan KTA Berasuransi itu dilakukan secara simbolik di Sekretariat Forum Silaturahmi Pemenangan Tengku Erry Nuradi (FSPaten) di Jalan Prof HM. Yamin, Kelurahan Sei Kera Hulu, Medan Perjuangan, Kota Medan, Rabu (13/9/2023) siang.

Ikut hadir dalam penyerahan KTA Berasuransi itu, Ketua DPW Perindo Sumut Rudi Zulham Hasibuan yang juga Bacaleg DPRD Sumut Partai Perindo untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Utara-I serta Wakil Ketua DPW Perindo Sumut, Tengku M Ryan Novandi yang merupakan Bacaleg DPRD Medan dari Dapil Medan-3.

Tengku Erry Nuradi mengatakan, penyerahan KTA Berasuransi kepada para penarik betor ini sebagai wujud kepedulian Perindo kepada para penarik betor yang merupakan bagian dari pekerjaan beresiko tinggi, karena rentan mengalami kecelakaan dan kematian.

"Iya hari ini kita memberikan KTA Berasuransi ini kepada para anggota komunitas penarik becak motor ini. Total mereka ini ada 5 ribu anggotanya dan kita akan berusaha untuk bisa memfasilitasi semuanya," kata Tengku Erry.