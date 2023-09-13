Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Partai Perindo Bagikan 5.000 KTA Berasuransi ke Penarik Betor di Sumut

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |20:02 WIB
Partai Perindo Bagikan 5.000 KTA Berasuransi ke Penarik Betor di Sumut
A
A
A

MEDAN - Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) DPR-RI Partai Perindo, Tengku Erry Nuradi, membagikan ratusan Kartu Tanda Anggota (KTA) Perindo Berasuransi dari MNC Life kepada ratusan penarik becak motor (betor) yang tergabung dalam organisasi Betor Sumut Sejahtera (BSS) di Kota Medan, Deliserdang, Serdangbedagai dan Tebingtinggi.

Penyerahan KTA Berasuransi itu dilakukan secara simbolik di Sekretariat Forum Silaturahmi Pemenangan Tengku Erry Nuradi (FSPaten) di Jalan Prof HM. Yamin, Kelurahan Sei Kera Hulu, Medan Perjuangan, Kota Medan, Rabu (13/9/2023) siang.

Ikut hadir dalam penyerahan KTA Berasuransi itu, Ketua DPW Perindo Sumut Rudi Zulham Hasibuan yang juga Bacaleg DPRD Sumut Partai Perindo untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Utara-I serta Wakil Ketua DPW Perindo Sumut, Tengku M Ryan Novandi yang merupakan Bacaleg DPRD Medan dari Dapil Medan-3.

Tengku Erry Nuradi mengatakan, penyerahan KTA Berasuransi kepada para penarik betor ini sebagai wujud kepedulian Perindo kepada para penarik betor yang merupakan bagian dari pekerjaan beresiko tinggi, karena rentan mengalami kecelakaan dan kematian.

"Iya hari ini kita memberikan KTA Berasuransi ini kepada para anggota komunitas penarik becak motor ini. Total mereka ini ada 5 ribu anggotanya dan kita akan berusaha untuk bisa memfasilitasi semuanya," kata Tengku Erry.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/340/3192186//perindo_perkuat_pemulihan_pascabencana_di_sumbar-x50U_large.jpg
Perindo Perkuat Pemulihan Pascabencana di Sumbar melalui Bantuan dan Huntara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191550//dina_masyusin-gald_large.jpg
Legislator Perindo Dina Masyusin Dukung Pelatihan Kerja Pemuda di Rawa Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191541//dina_masyusin-vThl_large.jpg
Anggota DPRD DKI Dina Masyusin Serahkan 16 Sound System ke Warga Rawa Buntu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191537//sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-fVco_large.jpg
Puspadaya dan Orangtua Korban Harap Polisi Usut Tuntas Kasus Pencabulan di Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191516//sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-K3YJ_large.jpg
Puspadaya Perindo Dampingi Orangtua Korban Pencabulan Jalani Pemeriksaan di Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191351//wakil_ketua_umum_partai_perindo_angkie_yudistia-0D2P_large.jpg
Angkie Yudistia: Perempuan dan Ibu Jadi Pilar Pemulihan Bencana serta Kekuatan Indonesia Emas 2045
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement