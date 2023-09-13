Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kisah Pilu Sam Bankman, Dulu Tajir Melintir Karena Kripto Kini Merana di Penjara

Rina Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |07:21 WIB
Kisah Pilu Sam Bankman, Dulu Tajir Melintir Karena Kripto Kini Merana di Penjara
Ilustrasi kisah pilu Sam Bankman (Foto: Bloomberg)
A
A
A

JAKARTA- Kisah pilu Sam Bankman yang mendirikan perusahaan FTX ini jatuh miskin. Dia kehilangan kekayaannya mencapai USD16 miliar atau sekitar Rp232 triliun hanya dalam waktu 24 jam saja.

Pasalnya, dia didakwa atas berbagai tuduhan penipuan kriminal yang diajukan oleh Jaksa AS di Distrik Selatan New York, Damian Williams.

Williams menyebut tindakan Bankman-Fried sebagai "salah satu penipuan keuangan terbesar" dalam sejarah Amerika. Serta juga menghadapi tuduhan dari Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi (CFTC) yang mencakup manipulasi harga token FTT bursanya dan pelanggan terdepan.

-Berikut ini kisah pilu Sam Bankman beserta kronologinya:

Sam mengalami bangkrut dikarenakan dua orang sumber mengungkapkan kepada media bahwa perusahaan FTX ini memindahkan dana sebesar USD10 miliar milik pengguna ke Alameda Research.

Namun Sa, membantahnya dan mengatakan perusahaannya salah membaca pelabelan internal yang membingungkan.

Halaman:
1 2
      
