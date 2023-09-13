Mengapa Terjadi Banjir Dahsyat di Libya?

LIBYA – Kementerian dalam negeri pemerintah timur Libya pada Selasa (12/9/2023) mengatakan setidaknya 5.300 orang diperkirakan tewas akibat banjir dahsyat.

Para pejabat di kota timur laut Tobruk, Libya, pada Selasa (12/9/2023) mengatakan dari mereka yang tewas, setidaknya 145 orang adalah orang Mesir.

Lalu apa yang sebetulnya menyebabkan banjir dahsyat di Libya? Banjir ini dilaporkan terjadi akibat hujan yang turun terus menerus. Hujan yang mengguyur beberapa kota di timur laut Libya ini disebabkan oleh sistem tekanan rendah yang sangat kuat yang membawa bencana banjir ke Yunani pekan lalu dan berpindah ke Mediterania sebelum berkembang menjadi topan mirip tropis yang dikenal sebagai siklon tropis.

Badai mematikan ini terjadi pada tahun yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan bencana iklim dan cuaca ekstrem yang memecahkan rekor, mulai dari kebakaran hutan yang dahsyat hingga panas yang menyengat.

Sama seperti suhu lautan di seluruh dunia yang melonjak tajam akibat polusi yang menyebabkan pemanasan global, suhu di Mediterania jauh di atas rata-rata, yang menurut para ilmuwan menjadi pemicu terjadinya hujan deras akibat badai tersebut.

“Air yang lebih hangat tidak hanya memicu badai dalam hal intensitas curah hujan, tetapi juga membuatnya lebih ganas,” kata Karsten Haustein, ilmuwan iklim dan ahli meteorologi di Universitas Leipzig di Jerman, kepada Science Media Center.