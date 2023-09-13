Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Tangkis Campur Tangan China, Politisi Michael Chong Desak Kanada dan AS Kerja Sama

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |09:26 WIB
Tangkis Campur Tangan China, Politisi Michael Chong Desak Kanada dan AS Kerja Sama
Anggota parlemen Kanada desak Kanada-AS kerja sama untuk menangkis campur tangan China (Foto: CPAC)
KANADA - Dalam sebuah pernyataan yang jarang terjadi di hadapan anggota parlemen Amerika Serikat (AS), seorang politisi Kanada mendesak kerja sama antara kedua negara untuk memerangi campur tangan asing oleh China.

Michael Chong sendiri diduga menjadi sasaran China atau Tiongkok karena mengkritik catatan hak asasi manusianya.

Dia diundang untuk berbicara tentang pengalamannya di hadapan komite Kongres AS yang bertugas memantau Tiongkok.

Dia mengatakan tindakan Beijing menimbulkan “ancaman nasional yang serius” bagi Kanada.

“Pengalaman saya hanyalah salah satu kasus campur tangan Beijing di Kanada,” kata Chong kepada komite bipartisan pada Senin (11/9/2023),” dikutip BBC.

“Banyak kasus lain yang luput dari perhatian dan tidak dilaporkan, dan para korban menderita dalam diam,” lanjutnya.

Awal tahun ini, Kanada menuduh Tiongkok menargetkan Chong dengan kampanye misinformasi di aplikasi pesan populer WeChat.

Chong mengatakan dia juga mengetahui melalui intelijen Kanada bahwa Beijing telah mengumpulkan informasi tentang dia, serta kerabatnya di Hong Kong, selama tiga tahun terakhir.

