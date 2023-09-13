Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pakai Pesawat Pengganti, PM Kanada Justin Trudeau Akhirnya Bisa Pulang Usai Pesawat RCAF Mengalami Masalah Teknis

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |10:27 WIB
Pakai Pesawat Pengganti, PM Kanada Justin Trudeau Akhirnya Bisa Pulang Usai Pesawat RCAF Mengalami Masalah Teknis
PM Kanada Justin Trudeau akhirnya bisa pulang usai pesawatnya mengalami masalah (Foto: ANI)
KANADA - Perdana Menteri (PM) Kanada Justin Trudeau akhirnya bisa meninggalkan India setelah sebelumnya pesawatnya mengalami masalah sehingga memperpanjang kunjungan ke ibu kota India selama dua hari.

Dia seharusnya terbang pada Minggu (10/9/2023) setelah KTT G20 berakhir. Namun masalah teknis yang memalukan membuat pesawatnya tidak bisa beroperasi.

Bagaimana dia mengisi dua hari terakhir saat terjebak karena pesawatnya bermasalah juga tidak diketahui dengan pasti.

Menurut laporan media, karena tidak adanya keterlibatan diplomatik lebih lanjut, dia diperkirakan menghabiskan waktu di hotelnya.

Baik Trudeau maupun pemerintah India belum mengomentari secara terbuka penundaan kepulangannya ke negaranya.

Namun seorang menteri India ternyata memberinya perpisahan resmi dan mendoakan dia dan rombongannya “perjalanan pulang yang aman” atas nama pemerintahan PM India Narendra Modi.

Para penentang di dalam negeri dan pengguna media sosial India mengejeknya atas penundaan penerbangan tersebut, yang terjadi setelah Trudeau mengadakan pertemuan yang menegangkan dengan PM India Narendra Modi.

