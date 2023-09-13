Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Mengapa Hubungan Kanada India Kian Tegang? Apa Masalahnya?

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |11:05 WIB
Mengapa Hubungan Kanada India Kian Tegang? Apa Masalahnya?
Hubungan Kanada dan India dilaporkan semakin tegang dalam beberapa bulan terakhir (Foto: Reuters)
KANADA - Hubungan Kanada dan India semakin tegang dalam beberapa bulan terakhir. India Today pada Selasa (12/9/2023) melaporkan kunjungan Perdana Menteri (PM) Kanada Justin Trudeau ke KTT G20 di India tidak memperbaiki hubungan dingin yang telah terjadi dengan India.

Beberapa hari sebelum dia terbang ke Delhi, India untuk KTT G20, Trudeau tiba-tiba mengatakan negaranya menghentikan pembicaraan mengenai perjanjian perdagangan antara kedua negara.

Protes yang dilakukan oleh sebagian besar penduduk Sikh di Kanada telah menjadi pemicu utama ketegangan ini. India prihatin dengan aktivitas separatis Sikh - India menyangkal terlibat dalam pembunuhan seorang aktivis terkemuka kemerdekaan Sikh di British Columbia pada Juni lalu.

Menurut kantornya, dalam pertemuan pada Minggu (10/9/2023) dengan Trudeau, PM India Narendra Modi menyampaikan kekhawatirannya mengenai "berlanjutnya aktivitas elemen ekstremis anti-India di Kanada" dan mengatakan bahwa mereka mempromosikan pemisahan diri dan menghasut kekerasan.

Sementara itu, tim Trudeau mengatakan PM Kanada telah meningkatkan pentingnya menghormati supremasi hukum, prinsip-prinsip demokrasi, dan kedaulatan nasional.

Trudeau kemudian mengatakan pada konferensi pers bahwa dia juga membahas campur tangan asing dalam urusan Kanada dengan Modi. Kanada melibatkan India dalam penyelidikan menyeluruhnya terhadap campur tangan pemilu, dan juga menyelidiki Tiongkok dan Rusia.

