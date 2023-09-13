Kisah Penduduk Satu Desa di Maroko yang Selamat dari Gempa karena Pesta Pernikahan

RABAT – Sebuah pesta pernikahan telah menyelamatkan seluruh penduduk Desa Kettou, Ighil Ntalghoumt, Maroko, dari gempa bumi berkekuatan M 6,8 yang melanda negara itu pada Jumat, (8/9/2023).

Pernikahan pasangan Habiba Ajdir (22) dan Mohammed Boudad (30) ini direncanakan akan berlangsung di kampung halamannya, Kettou, pada Sabtu, (9/9/2023). Namun, keluarga dari mempelai wanita mengadakan pesta pada malam sebelum pernikahan sesuai dengan adatnya.

Dilansir dari The Guardian, gempa mematikan itu terjadi ketika semua orang menikmati pesta yang cukup meriah dengan alunan musik tradisional. Tiba-tiba saja cahaya lampu dalam ruangan tersebut mati dan suasana meriah itu digantikan oleh kepanikan, kekacauan, dan suara teriakan “gempa bumi”.

Gempa berkekuatan M 6,8 menghancurkan rumah-rumah warga Desa Kettou yang terbuat dari batu dan batu bata lumpur. Sangat disyukuri bahwa seluruh warga yang menghadiri pesta tersebut selamat dari timpaan bangunan rumah mereka.

Warga dari desa-desa di sekitar Ighil Ntalghoumt juga datang untuk menikmati perayaan keluarga Ajdir dan makan bersama semur daging sapi, yang berarti mereka juga selamat dari terperangkap dalam reruntuhan rumah mereka.

Dalam wawancaranya bersama dengan Reuters pada Selasa, (12/9/2023), sang istri Adjir terlihat masih belum pulih dari traumanya usai gempa yang menewaskan lebih dari 2.900 orang itu. Boudad terus menggenggam tangan istrinya dan mereka masih menggunakan pakaian pernikahan mereka selama empat hari pasca gempa.