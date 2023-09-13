Kisah Tragis Ratu Anne, Ibu Kandung Ratu Elizabeth yang Mati Dipenggal

DINYATAKAN bersalah atas tuduhan perzinahan, inses (memiliki hubungan darah) dan konspirasi melawan raja, Anne Boleyn dieksekusi dengan dipenggal pada 19 Mei 1536.

Anne Boleyn merupakan istri kedua dari Henry VIII, ia dinyatakan bersalah atas pengkhianatan oleh juri dan rekan-rekannya di aula raja pada 15 Mei 1536. Dieksekusi dengan pemenggalan kepalanya pada 19 Mei 1536 saat ia berusia 35 tahun.

Selain itu, ia juga didakwa atas berhubungan seksual dengan 5 abdi termasuk saudara laki-lakinya, George Boleyn (Lord Rochford). Menurut dakwaan Anne melakukan ini tidak berdasarkan nafsu duniawinya melainkan memiliki niat untuk membunuh suaminya yaitu Henry VIII.

Diduga Anne melakukan kejahatannya dari Oktober 1533 hingga Januari 1536. Namun hal tersebut dibantah oleh sejarawan Eric Ives karena tuduhan tersebut tidak masuk akal, contohnya saat bulan Oktober 1533, ketika Anne dituduh karena menyembunyikan Henry Norris di Westminster, Anne masih dikurung di kamarnya di Greenwich setelah kelahiran putrinya, dilansir dari History Extra.

Mengapa Anne Boleyn dieksekusi?

Menurut sejarawan modern, Anne Boleyn telah dijebak oleh suaminya Henry VIII dan pelayan setianya, Thomas Cromwell. Motif dari suaminya ialah karena Henry menginginkan ahli waris laki-laki dengan begitu ia harus menikah lagi. Lalu, motif dari Thomas Cromwell adalah pada saat Anne dan Cromwell berselisih tentang diplomasi yang menginginkan aliansi dengan kekaisaran Romawi.

Menurut hukuman Tudor, Anne bisa saja dianggap tidak bersalah apabila ia memiliki bukti yang kuat untuk membela dirinya. Juri menganggap bahwa Anne dan 5 orang terdakwa lainnya telah merencanakan pembunuhan Raja Henry VIII. Hasil dari persidangan tersebut seperti 10 banding 1, dan semua dinyatakan bersalah dan dihukum mati.