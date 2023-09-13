Update Banjir Libya: 5.300 Jasad Korban Tewas Telah Ditemukan, Mayat-Mayat Terdampar di Pantai

DERNA - Mayat-mayat terdampar di pantai di Libya timur pada Rabu, (13/9/2023) menambah jumlah korban tewas akibat badai yang menyapu seluruh wilayah hingga ke laut, dengan ribuan orang dipastikan tewas dan ribuan lainnya masih hilang.

Sebagian besar kota Derna di Mediterania hancur akibat aliran banjir, yang terjadi setelah hujan akibat badai dahsyat menghancurkan bendungan di atas kota itu pada Minggu, (10/9/2023) malam. Seluruh gedung bertingkat tersapu dan keluarga-keluarga yang tidur di dalamnya tersapu.

Laut terus-menerus membuang puluhan jenazah, kata Hichem Abu Chkiouat, menteri penerbangan sipil di pemerintahan yang memerintah Libya timur, kepada Reuters melalui telepon.

“Kami menghitung lebih dari 5.300 orang tewas sejauh ini, dan kemungkinan besar jumlahnya akan meningkat secara signifikan bahkan mungkin dua kali lipat karena jumlah orang hilang juga ribuan,” tambahnya sebagaimana dilansir Reuters.

Puluhan ribu orang kehilangan tempat tinggal, katanya, sambil meminta bantuan internasional dan menambahkan bahwa Libya tidak memiliki pengalaman untuk menangani dampak bencana tersebut.

Para pejabat mengatakan setidaknya 10.000 orang dikhawatirkan hilang atau tewas, meskipun jumlah korban tewas yang dikonfirmasi sejauh ini bervariasi. Tariq Kharaz, juru bicara otoritas timur, mengatakan 3.200 jenazah telah ditemukan, dan 1.100 di antaranya belum teridentifikasi.