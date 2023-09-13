Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Update Banjir Libya: 5.300 Jasad Korban Tewas Telah Ditemukan, Mayat-Mayat Terdampar di Pantai

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |20:18 WIB
<i>Update</i> Banjir Libya: 5.300 Jasad Korban Tewas Telah Ditemukan, Mayat-Mayat Terdampar di Pantai
Foto: Reuters.
A
A
A

DERNA - Mayat-mayat terdampar di pantai di Libya timur pada Rabu, (13/9/2023) menambah jumlah korban tewas akibat badai yang menyapu seluruh wilayah hingga ke laut, dengan ribuan orang dipastikan tewas dan ribuan lainnya masih hilang.

Sebagian besar kota Derna di Mediterania hancur akibat aliran banjir, yang terjadi setelah hujan akibat badai dahsyat menghancurkan bendungan di atas kota itu pada Minggu, (10/9/2023) malam. Seluruh gedung bertingkat tersapu dan keluarga-keluarga yang tidur di dalamnya tersapu.

Laut terus-menerus membuang puluhan jenazah, kata Hichem Abu Chkiouat, menteri penerbangan sipil di pemerintahan yang memerintah Libya timur, kepada Reuters melalui telepon.

“Kami menghitung lebih dari 5.300 orang tewas sejauh ini, dan kemungkinan besar jumlahnya akan meningkat secara signifikan bahkan mungkin dua kali lipat karena jumlah orang hilang juga ribuan,” tambahnya sebagaimana dilansir Reuters.

Puluhan ribu orang kehilangan tempat tinggal, katanya, sambil meminta bantuan internasional dan menambahkan bahwa Libya tidak memiliki pengalaman untuk menangani dampak bencana tersebut.

Para pejabat mengatakan setidaknya 10.000 orang dikhawatirkan hilang atau tewas, meskipun jumlah korban tewas yang dikonfirmasi sejauh ini bervariasi. Tariq Kharaz, juru bicara otoritas timur, mengatakan 3.200 jenazah telah ditemukan, dan 1.100 di antaranya belum teridentifikasi.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/17/18/2940360/kapal-tenggelam-dihantam-gelombang-tinggi-61-migran-diyakini-tenggelam-ejz6RypzoU.jpg
Kapal Tenggelam Dihantam Gelombang Tinggi, 61 Migran Diyakini Tenggelam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/20/18/2886326/banjir-libya-50-kali-lebih-mungkin-terjadi-karena-polusi-yang-picu-pemanasan-global-hingga-curah-hujan-mematikan-3uAkjNeRyX.jpg
Banjir Libya 50 Kali Lebih Mungkin Terjadi karena Polusi yang Picu Pemanasan Global hingga Curah Hujan Mematikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/20/18/2886159/ratusan-pengunjuk-rasa-protes-banjir-dahsyat-libya-bakar-rumah-wali-kota-derna-RvOowQbMkA.jpg
Ratusan Pengunjuk Rasa Protes Banjir Dahsyat Libya, Bakar Rumah Wali Kota Derna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/19/18/2885662/banyak-jenazah-bergelimpangan-dan-tak-dikenali-lagi-akibat-banjir-dahsyat-libya-TzF7XWYZJN.jpg
Banyak Jenazah Bergelimpangan dan Tak Dikenali Lagi Akibat Banjir Dahsyat Libya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/17/18/2884531/banjir-libya-jumlah-korban-tewas-melonjak-tembus-11-300-jiwa-puluhan-ribu-masih-hilang-OvkcXZE9YQ.jpg
Banjir Libya: Jumlah Korban Tewas Melonjak Tembus 11.300 Jiwa, Puluhan Ribu Masih Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/17/18/2884521/tim-penyelamat-temukan-ratusan-mayat-korban-banjir-bandang-libya-di-pantai-GW4smXswaw.jpg
Tim Penyelamat Temukan Ratusan Mayat Korban Banjir Bandang Libya di Pantai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement