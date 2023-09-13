Gempa M2,6 Guncang Lombok Timur NTB

JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo (M) 2,6 mengguncang Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (13/9/2023).

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung pukul 00:54 WIB.

BMKG mengingatkan bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

BACA JUGA: Pemprov DKI Jakarta Rencanakan Pemanfataan Teknologi dalam Uji Emisi Kendaraan

"#Gempa Mag:2.6, 13-Sep-2023 00:54:58WIB, Lok:8.39LS, 116.58BT (29 km TimurLaut LOMBOKTIMUR-NTB), Kedlmn:12 Km #BMKG," tulis BMKG.

(Fakhrizal Fakhri )