Gempa M2,9 Guncang Sumba Barat Daya NTT

JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo (M) 2,9 mengguncang Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (13/9/2023).

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung sekitar pukul 01:03 WIB.

BMKG mengingatkan bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

"#Gempa Mag:2.9, 13-Sep-2023 01:03:54WIB, Lok:9.65LS, 118.37BT (68 km BaratDaya KODI-SUMBABARATDAYA-NTT), Kedlmn:28 Km #BMKG," tulis BMKG.

(Fakhrizal Fakhri )