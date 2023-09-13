Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

BMKG: 90 Titik Panas Terdeteksi di Sumatera

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |04:00 WIB
BMKG: 90 Titik Panas Terdeteksi di Sumatera
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

PEKANBARU - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pekanbaru mendeteksi 110 hotspot (titik panas) di Pulau Sumatera, Selasa 12 September 2023.

Hotspot tersebut tersebar di enam provinsi, dan terbanyak berada di Sumatera Selatan yakni 90 titik.

"Selain di Sumatera Selatan titik panas lain berasal dari Aceh, Sumatera Barat dan Riau masing-masing 1 titik, Lampung 13 titik, serta Bangka Belitung 4 titik," ujar Forecaster on Duty BMKG stasiun Pekanbaru, Yasir Prayuna dilansir Antaranews, Rabu (13/9/2023).

Ia mengatakan, pada hari yang sama di Provinsi Riau terdeteksi satu titik di Kabupaten Kuantan Singingi sedangkan suhu udara Riau berada di angka 22.0 – 33.0 °C dengan kelembaban udara 55 – 99 %.

Sementara itu arah angin berhembus dari tenggara ke barat daya dengan kecepatan 10–30 km/jam.

"Prakiraan cuaca di Riau disampaikan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang masih berpotensi mengguyur wilayah setempat dan hujan mulai mengguyur Riau pada malam hari dan akan berlangsung hingga dini hari," kata Yasir Prayuna.

Halaman: 1 2
1 2
      
