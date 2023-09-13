Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Diguyur Hujan, Titik Panas di Kaltim Tinggal 4 dari Sebelumnya 102 Hotspot

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |04:30 WIB
Diguyur Hujan, Titik Panas di Kaltim Tinggal 4 dari Sebelumnya 102 <i>Hotspot</i>
BMKG (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

 

BALIKPAPAN - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Balikpapan mendeteksi adanya penurunan jumlah titik panas di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), yakni dari 102 hotspot pada Senin 11 September 2023 kemarin turun menjadi 4 titik pada Selasa ini.

"Sebanyak 4 titik panas tersebut terpantau hari ini mulai pukul 01.00 hingga 16.00 Wita," ujar Koordinator Bidang Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Aji Muhammad Sulaiman - Sepinggan Balikpapan Diyan Novrida dilansir Antaranews, Rabu (13/9/2023).

Titik panas merupakan indikator kebakaran hutan atau lahan (karhutla) yang terdeteksi dari suatu lokasi, dengan suhu relatif tinggi dibandingkan dengan suhu di sekitarnya.

Untuk itu ia mengajak semua lapisan masyarakat saling menjaga dan waspada, seperti saling mengingatkan agar tidak membuang puntung rokok sembarangan, kemudian tidak melakukan pembakaran saat mengelola lahan agar tidak terjadi karhutla.

Sebaran titik panas ini telah diinformasikan ke pihak terkait, termasuk kepada badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten terkait untuk mendapat penanganan lebih lanjut.

Halaman:
1 2
      
