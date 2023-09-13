Tak Ada Tanda Kekerasan, Polisi Terus Selidiki Identitas Mayat Tanpa Kepala di Lampung

Tak ditemukan tanda kekerasan, polisi terus selidiki identitas mayat tanpa kepala di Lampung. (MPI)

BANDARLAMPUNG - Dari hasil autopsi, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan dari keempat mayat tanpa kepala yang ditemukan di perairan Kabupaten Lampung Selatan dan Tanggamus.

Keempat mayat laki-laki itu masing-masing telah diautopsi yakni 2 mayat temuan di Lampung Selatan diautopsi di RS Bob Bazar Kalianda dan 2 mayat temuan di Tanggamus di RS Bhayangkara Polda Lampung.

"Hasil autopsi pemeriksaan luar dan dalam dari keempat mayat tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan," ujar Kasubbid Dokpol Polda Lampung, AKBP dr Legowo Hamijaya saat konferensi pers di Mapolda Lampung, Selasa (12/9/2023).

Legowo menuturkan, meski tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, pihaknya masih terus menyelidiki secara mendalam. Pihaknya menyelidiki identitas para korban secara ilmiah dengan data primer dan sekunder.

"Kami masih berusaha mengidentifikasi identitas jenazah. Untuk data primer, kami sudah mengambil sampel DNA dari bagian tulang kering kaki kiri masing-masing jenazah," kata dia.

Sedangkan data sekunder, kata Legowo, didapatkan dari pakaian melekat atau sejumlah ciri-ciri lain pada tubuh masing-masing korban.

"Bagi warga atau siapapun yang memiliki informasi mengenai ini, dapat segera melapor ke pihak berwajib, karena itu akan sangat dibutuhkan," ucapnya.

Sementara Dokter Forensik Rumah Sakit Bob Bazar Lampung Selatan, dr Andriani menjelaskan, dua mayat yang ditemukan di Lampung Selatan didapati sudah dalam keadaan membusuk. Kondisinya, bagian kepala, kedua telapak tangan serta kaki tidak ada.

"Kedua jenazah sudah kita ambil sampelnya, untuk dilakukan patalogi anatomi forensik dan juga sampel DNA sebagai data untuk mencari identitas jenazah," tuturnya.