Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tak Ada Tanda Kekerasan, Polisi Terus Selidiki Identitas Mayat Tanpa Kepala di Lampung

Ira Widyanti , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |09:29 WIB
Tak Ada Tanda Kekerasan, Polisi Terus Selidiki Identitas Mayat Tanpa Kepala di Lampung
Tak ditemukan tanda kekerasan, polisi terus selidiki identitas mayat tanpa kepala di Lampung. (MPI)
A
A
A

BANDARLAMPUNG - Dari hasil autopsi, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan dari keempat mayat tanpa kepala yang ditemukan di perairan Kabupaten Lampung Selatan dan Tanggamus.

Keempat mayat laki-laki itu masing-masing telah diautopsi yakni 2 mayat temuan di Lampung Selatan diautopsi di RS Bob Bazar Kalianda dan 2 mayat temuan di Tanggamus di RS Bhayangkara Polda Lampung.

"Hasil autopsi pemeriksaan luar dan dalam dari keempat mayat tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan," ujar Kasubbid Dokpol Polda Lampung, AKBP dr Legowo Hamijaya saat konferensi pers di Mapolda Lampung, Selasa (12/9/2023).

Legowo menuturkan, meski tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, pihaknya masih terus menyelidiki secara mendalam. Pihaknya menyelidiki identitas para korban secara ilmiah dengan data primer dan sekunder.

"Kami masih berusaha mengidentifikasi identitas jenazah. Untuk data primer, kami sudah mengambil sampel DNA dari bagian tulang kering kaki kiri masing-masing jenazah," kata dia.

Sedangkan data sekunder, kata Legowo, didapatkan dari pakaian melekat atau sejumlah ciri-ciri lain pada tubuh masing-masing korban.

"Bagi warga atau siapapun yang memiliki informasi mengenai ini, dapat segera melapor ke pihak berwajib, karena itu akan sangat dibutuhkan," ucapnya.

Sementara Dokter Forensik Rumah Sakit Bob Bazar Lampung Selatan, dr Andriani menjelaskan, dua mayat yang ditemukan di Lampung Selatan didapati sudah dalam keadaan membusuk. Kondisinya, bagian kepala, kedua telapak tangan serta kaki tidak ada.

"Kedua jenazah sudah kita ambil sampelnya, untuk dilakukan patalogi anatomi forensik dan juga sampel DNA sebagai data untuk mencari identitas jenazah," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172798/penangkapan-Yd1W_large.jpg
Geger! Nenek 75 Tahun Simpan Jasad Putrinya dalam Freezer Selama Dua Dekade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/338/3168193/mayat-Daq4_large.jpg
Geger! Mr X Ditemukan Tewas Mengambang di Aliran Kalimalang Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/338/3162299/mayat-qg8A_large.jpg
Tragis, 2 Siswa SD di Bekasi Tewas Tenggelam saat Ikut Ekstrakurikuler Renang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/340/3161873/mayat-m9KA_large.jpg
Geger, Mayat Pria Membusuk Ditemukan Dalam Mobil Sedan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/610/3161753/luka-Stwl_large.jpg
Pria 22 Tahun Ditemukan Tewas dengan 16 Tusukan dan 2 Luka Tembak di Kepala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/340/3160408/mayat-COVs_large.jpg
Geger Penemuan Mayat Tanpa Kepala Terombang-ambing di Pantai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement