Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Terungkap! Mantan Kasat Narkoba Lampung Selatan Jadi Kurir Narkoba Fredy Pratama

Ira Widyanti , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |16:36 WIB
Terungkap! Mantan Kasat Narkoba Lampung Selatan Jadi Kurir Narkoba Fredy Pratama
Illustrasi (foto: Okezone)
A
A
A

BANDARLAMPUNG - Satu dari 39 tersangka jaringan gembong narkoba Fredy Pratama yang berhasil diungkap Bareskrim Polri merupakan mantan Kasat Narkoba Polres Lampung Selatan, AKP Andri Gustami dalam daftar tersangka.

"Benar, dia (Andri Gustami) masuk dalam jaringan tersebut," ujar Direktur Ditresnarkoba Polda Lampung, Kombes Pol Erlin Tangjaya, Rabu (13/9/2023).

Erlin menuturkan, AKP Andri Gustami terlibat dalam jaringan yang juga menjerat selebgram asal Palembang, Adelia Putri Salma dan suaminya David.

"Dari hasil pemeriksaan, dia (Andri) ini berperan sebagai kurir spesial," kata dia.

Namun demikian, Erlin belum mau memaparkan lebih jauh peran AKP Andri Gustami yang saat ini telah dimutasi ke Yanma Polda Lampung.

"Mohon bersabar nanti kami informasikan lagi," ucapnya.

Dalam pengungkapan jaringan internasional ini, Polda Lampung menangkap total 26 tersangka dengan barang bukti narkoba sebanyak 329 kilogram sabu.

Para tersangka ini termasuk dalam 39 orang yang diungkap Bareskrim Polri dari jaringan gembong narkoba Fredy Pratama.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/338/3191928/tigran-K3Zd_large.jpg
Suami Selebgram DF yang Ingin Edarkan Narkoba di DWP Serahkan Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191293/polri-kDn2_large.jpg
DWP Bali, Bareskrim Tangkap 17 Orang Termasuk WNA Terkait Kasus Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/340/3191106/polsek_mbg_mandailing_natal_dibakar_massa-mvuG_large.jpg
Polsek MBG Sumut Dibakar Massa Diduga Akibat Lepaskan Pengedar Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189033/viral-SkCg_large.jpg
Bareskrim Bongkar Laboratorium Rahasia Vape Mengandung Narkoba, Begini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188604/dua_napi_narkoba_asal_belanda_dipulangkan-45iG_large.jpg
Dua Napi Narkoba Asal Belanda Dipulangkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3187950/ratu_narkoba_dewi_astutik-VvOM_large.jpg
BNN Ungkap Daerah Operasi dan Pola Rekrutmen Ratu Narkoba Dewi Astutik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement