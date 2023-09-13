Santri Dukung Ganjar Pranowo Bantu Pembangunan Rumah Tahfiz Ponpes di Lombok

LOMBOK BARAT - Pihak Pondok Pesantren Nurul Yaaqin At Tanwir yang berada di Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) tak menyangka aula rumah tahfiz atau penghafal Alquran dilanjutkan pembangunanya.

Adalah pendukung Calon Presiden 2024 Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Santri Dukung Ganjar (SDG) NTB yang berkomitmen penuh membantu pembangunan tersebut, dengan gotong royong bersama santri dan warga.

"Ucapan terima kasih yang sangat besar dan mendalam kepada Santri Dukung Ganjar, karena sampai saat ini hanya Santri Dukung Ganjar yang membantu kami menyelesaikan ini, kami sangat bersyukur sekali," ujar Hirmayadi Saputra, selaku Pimpinan Ponpes Nurul Yaaqin At Tanwir, Rabu (13/9/2023).

Dia mengungkapkan bahwa pembangunan aula tahfiz digagasnya sejak 2018. Namun, gempa dengan magnitudo (M) 7,0 yang mengguncang Lombok tahun 2018 membuyarkan rencana tersebut.

Para santri pun sempat takut dan trauma untuk kembali ke ponpes lantaran musibah gempa itu. Seiring berjalannya waktu, pihaknya kembali melanjutkan rencana pembangunan, akan tetapi kembali terkendala biaya.

Sampai sukarelawan Santri Dukung Ganjar NTB yang dipimpin Hairul Fahri, berkomitmen menyelesaikan pembangunan aula tahfiz tersebut dan kini para santri menjadi lebih semangat untuk meneruskan kegiatan di Ponpes Nurul Yaaqin At Tanwir.

"Aulanya berdiri tapi belum bisa selesai karena memang waktu pendanaan kita memang selain dari swadaya masyarakat, juga dari pendanaan priibadi waktu itu sehingga belum bisa sesuai rencana. Di tahun 2023 ini alhamdulillah Santri Dukung Ganjar kemudian membantu kami menyelesaikan aula ini, alhamdulillah hari ini terlaksana," jelas Hirmayadi.