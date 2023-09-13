Pria Paruh Baya Ditemukan Tewas di Rumahnya Bikin Geger Warga

MERANGIN - Penemuan mayat membuat geger warga kelurahan RT 10 RW 05 Dusun Sejati Rejo, Kelurahan Mampun, kecamatan Tabir, Merangin, Jambi.

Diketahui mayat paruh baya tersebut bernama, Sutarman (50), tewas didalam rumah miliknya sendiri, Pada Rabu, (13/9/2023) pukul 04.30 wib dini hari.

Informasi yang dihimpun dari warga sekitar, korban tinggal di rumah sendirian. Diketahui, korban juga mengalami sakit demam.

"Ya, setahu kami Pak Sutarman di rumah sendiri dan dia sedang sakit demam. Dan tadi pagi ditemukan meninggal." ujar Ujang warga setempat Rabu (13/9/2023).

Sementara itu berdasarkan hasil olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) oleh pihak kepolisian dan Inafis Polres Merangin, di mana pada tubuh Koran tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan serta barang barang milik korban tidak ada yang hilang.