Gempa Guncang Wonosobo Jateng

JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo (M) 1,7 mengguncang Wonosobo, Jawa Tengah, Selasa 12 September 2023.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung sekitar pukul 01:03 WIB.

BMKG mengingatkan bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

"#Gempa Mag:1.7, 12-Sep-2023 23:27:00WIB, Lok:7.18LS, 109.81BT (23 km BaratLaut WONOSOBO-JATENG), Kedlmn:23 Km #BMKG," tulis BMKG.

(Fakhrizal Fakhri )