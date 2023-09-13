Advertisement
HOME NEWS JATENG

Cilacap Gempar! Mayat Wanita Tanpa Busana Ditemukan Dalam Septic Tank

Heri Susanto , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |17:00 WIB
Cilacap Gempar! Mayat Wanita Tanpa Busana Ditemukan Dalam Septic Tank
Lokasi septic tank tempat penemuan mayat wanita tanpa busana di Cilacap, Jawa Tengah (Foto: Heri Susanto)
A
A
A

CILACAP - Warga Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah digegerkan penemuan mayat perempuan dalam septic tank. Mayat perempuan berinisial IM (33), warga Desa Sidaurip, Gandrungmangu, Cilacap.

Penemuan mayat dalam septic tank ini bermula ketika korban hilang selama beberapa hari lalu. Awalnya, warga mengira jika korban pergi ke rumah saudaranya di Kota Cilacap.

Namun, keluarga korban justru curiga dan bersama warga mendobrak rumah korban. Kemudian, menemukan bercak darah di dalam kamar korban.

Muhamad Rubangi mengatakan, setelah melakukan pencarian, warga mencium bau menyengat dari dalam sebuah septic tank yang berjarak 50 meter dari rumah korban. Setelah dibuka, jenazah korban ditemukan dalam kondisi tanpa busana di dalam septic tank.

Sementara polisi yang melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) menemukan sejumlah barang milik korban seperti handphone dan dompet beserta uang hilang. Diduga korban dibunuh sebelum jenazahnya di buang ke dalam septic tank.

Halaman:
1 2
      
