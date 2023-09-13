Butuh Waktu Lama Pulihkan Ekosistem di Gunung Bromo Usai Terbakar

MALANG - Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB-TNTBS) selaku pengelola menyebut perlu waktu cukup lama untuk mengembalikan ekosistem lingkungan pasca kebakaran. Terpenting dari ekosistem yang ada, terutama flora atau tanaman itu bisa terkena hujan.

"Kalau untuk pemulihan ekosistem pakai beberapa mekanisme, mungkin kalau rumput alang-alang secara alami, sebulan seteleh hujan kembali," ungkap Kepala BB-TNTBS Hendro Widjanarko, ditemui Pos Jemplang, Rabu pagi (13/9/2023).

Sementara untuk mengembalikan ekosistem lain yang rusak pascakebakaran, pihaknya bakal kembali menanam beberapa tanaman pohon endemik atau yang tidak dijumpai di daerah lain. Beberapa tanaman seperti pohon cemara gunung, kesek, tutuk, hingga tanaman mentigi yang biasanya hidup di antara ketinggian 1.500 - 2.400 Mdpl.

"Kita akan kembalikan ekosistem Bromo ini, kalau ini kita lihat cemara gunung bertahan dari kebakaran. Kemudian beberapa jenis yang asli sini mentigi juga bisa bertahan, bisa dilihat di sana, masih hijau," tuturnya.

Memang menurut Hendro, pemulihan ekosistem lingkungan di kawasan Gunung Bromo tak bisa langsung kembali. Apalagi beberapa kebakaran juga membuat tanaman itu gersang dan ada yang mati.

"Pemulihan ekosistem itu ya kita akan kita tanami jenis-jenis asli, memang membutuhkan upaya untuk pemulihan ekosistem," pungkasnya.