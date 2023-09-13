Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Butuh Waktu Lama Pulihkan Ekosistem di Gunung Bromo Usai Terbakar

Avirista Midaada , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |10:58 WIB
Butuh Waktu Lama Pulihkan Ekosistem di Gunung Bromo Usai Terbakar
Butuh waktu lama pulihkan ekosistem Gunung Bromo yang terbakar/Foto: Avirista
A
A
A

MALANG - Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB-TNTBS) selaku pengelola menyebut perlu waktu cukup lama untuk mengembalikan ekosistem lingkungan pasca kebakaran. Terpenting dari ekosistem yang ada, terutama flora atau tanaman itu bisa terkena hujan.

"Kalau untuk pemulihan ekosistem pakai beberapa mekanisme, mungkin kalau rumput alang-alang secara alami, sebulan seteleh hujan kembali," ungkap Kepala BB-TNTBS Hendro Widjanarko, ditemui Pos Jemplang, Rabu pagi (13/9/2023).

 BACA JUGA:

Sementara untuk mengembalikan ekosistem lain yang rusak pascakebakaran, pihaknya bakal kembali menanam beberapa tanaman pohon endemik atau yang tidak dijumpai di daerah lain. Beberapa tanaman seperti pohon cemara gunung, kesek, tutuk, hingga tanaman mentigi yang biasanya hidup di antara ketinggian 1.500 - 2.400 Mdpl.

"Kita akan kembalikan ekosistem Bromo ini, kalau ini kita lihat cemara gunung bertahan dari kebakaran. Kemudian beberapa jenis yang asli sini mentigi juga bisa bertahan, bisa dilihat di sana, masih hijau," tuturnya.

 BACA JUGA:

Memang menurut Hendro, pemulihan ekosistem lingkungan di kawasan Gunung Bromo tak bisa langsung kembali. Apalagi beberapa kebakaran juga membuat tanaman itu gersang dan ada yang mati.

"Pemulihan ekosistem itu ya kita akan kita tanami jenis-jenis asli, memang membutuhkan upaya untuk pemulihan ekosistem," pungkasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/338/3192239/kebakaran-hSuZ_large.jpg
Permukiman Padat Penduduk Samping Tol Wiyoto Wiyono Arah Bandara Terbakar Hebat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/338/3192234/kebakaran-ZIDT_large.jpg
Breaking News! Kebakaran Landa Kantor Pemkot Jakarta Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/338/3191357/rumah_terbakar_di_grogol_petamburan-6Msc_large.jpg
Rumah Terbakar di Grogol Petamburan, 20 Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/338/3190998/kebakaran-tcda_large.jpg
Kebakaran Landa Rumah Makan di Kemanggisan Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/338/3190846/kebakaran-JyVI_large.jpg
Polisi Periksa 5 Saksi Terkait Kebakaran Tewaskan 5 Orang di Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/338/3190812/kebakaran-gqrG_large.jpg
Kebakaran Hebat di Gudang Penjaringan Jakut, 5 Orang Tewas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement