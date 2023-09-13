Kebakaran Gunung Arjuno Padam, Tim Gabungan Masih Lakukan Pembasahan Bara Api

MALANG - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Gunung Arjuno disebut padam. Proses pemadaman teleh ditangani melalui jalur darat dan udara dengan menggunakan helikopter.

"Arjuno relatif aman terkendali dan sudah di tangani pasukan darat," ucap Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Jawa Timur Gatot Soebroto dikonfirmasi, Rabu (13/9/2023).

Menurut Gatot, sebelumnya titik api ada di wilayah Mojokerto, tetapi sudah dipadamkan oleh tim gabungan dari jalur darat. Namun upaya pembasahan bara-bara api masih akan dilakukan, baik melalui jalur darat dan udara.

"Tinggal melakukan pembasahan dan pemadaman bara yang masih nampak. Saat ini kami bersama teman - teman fokus untuk melajukan pembasahan dan pemadaman bara yang masih tersisa," tuturnya.

BACA JUGA: Dua Helikopter Belum Mampu Atasi Kebakaran Kawasan Gunung Bromo dan Arjuno

Gatot menambahkan, proses pemadaman dan pembasahan dari darat dan udara akan terus dilakukan, hingga tuntas dan tak ada batasan waktu, termasuk mengerahkan helikopter bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"(Bantuan helikopter sampai kapan) tak ada batas waktu, hingga dilihat kondisi aman," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, BNPB mengerahkan satu unit helikopter untuk proses pemadaman api di Gunung Arjuno. Pemadaman api melalui jalur udara sudah dilakukan sejak Jumat (1/9/2023). Pemadaman api juga melibatkan dua pilot dan tiga orang kru helikopter.

BACA JUGA: BNPB Kerahkan Satgas Darat untuk Padamkan Api Karhutla Gunung Arjuno

Helikopter jenis Super Puma ini mengambil air di kolam renang Kaliandra Resort yang ada di Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Selama hampir sepekan beberapa titik telah disasar pemadaman api dari udara, mulai dari wilayah Prigen, Kabupaten Pasuruan, hingga di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.