HOME NEWS JATIM

Relawan Perbaiki Jalan Penghubung Desa di Tuban, Ganjar Pranowo Didoakan Jadi Presiden

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |22:48 WIB
Relawan Perbaiki Jalan Penghubung Desa di Tuban, Ganjar Pranowo Didoakan Jadi Presiden
Relawan Ganjar Pranowo perbaiki jalan penghubung desa (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

 

TUBAN - Warga yang ada di Kabupaten Tuban, khususnya masyarakat Desa Tanggir dan Desa Laju Kidul, Singgahan, bahagia karena jalan penghubung dua desa di lokasi tersebut diperbaiki oleh Kiai Muda Jawa Timur dukung Ganjar Pranowo.

Warga setempat merayakan momen penting itu dengan antusias. Masyarakat akan segera dapat mengakses desa mereka dengan lebih mudah dan cepat tanpa khawatir akan kondisi jalan yang rusak dan banjir ketika musim hujan.

"Saya sangat senang sekali dengan adanya perbaikan jalan poros ini, untuk mempercepat jalan untuk menuju Desa Laju Kidul," kata warga Desa Tanggir, Muin, ketika bersama-sama warga bergotong royong kerja bakti memperbaiki jalan tersebut, Rabu (13/9/2023).

Menurut dia, jalan penghubung dua desa itu hanya bisa dilewati oleh sepeda ontel dan kendaraan tertentu sebelum diperbaiki, terutama ketika musim hujan.

Kini, Muin menyatakan sejumlah lapisan masyarakat, seperti petani, pedagang, anak sekolah hingga santri akan segera menikmati akses jalan penghubung dua desa tersebut.

"Biasanya lewat sini hanya sepeda ontel kalau kemarau panjang, kalau hujan enggak berani lewat sini. Jadi adanya pembenahan ini anak-anak sekolah bisa lancar belajar di Laju Kidul," kata Muin.

Muin menyampaikan terima kasih kepada Ganjar Pranowo yang telah menginpirasi relawan Kiai Muda Jawa Timur sehingga selalu berusaha merealisasikan kebutuhan masyarakat, termasuk memperbaiki jalan tersebut.

"Saya terima kasih kepada Pak Ganjar yang telah menginspirasi para sukarelawanya untuk memperbaiki jalan ini," ujar dia.

Halaman:
1 2
      
