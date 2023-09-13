Advertisement
HOME NEWS JABAR

Usai Jajal KCJB, Jokowi Tiba di Stasiun Bandung dengan Kereta Feeder

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |11:25 WIB
Usai Jajal KCJB, Jokowi Tiba di Stasiun Bandung dengan Kereta Feeder
Jokowi usai naik kereta cepat Jakarta - Bandung/Foto: Agung Bakti
BANDUNG - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah selesai melakukan uji coba Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) pada Rabu (13/9/2023). Hal itu ditandai dengan kedatangan Kepala Negara di Stasiun Bandung.

Sebelumnya, Jokowi menjajal Kereta Cepat dari Stasiun KCJB Halim ke Stasiun Padalarang. Dari Stasiun Padalarang, Jokowi kemudian menggunakan kereta feeder menuju Stasiun Bandung.

Jokowi bersama rombongan tiba di Stasiun Bandung sekitar pukul 10.00 WIB. Rombongan itu terdiri dari para menteri hingga artis ibu kota.

Seperti Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri BUMN Erick Thohir, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, hingga Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto.

Adapun kalangan artis yang hadir di antaranya Raffi Ahmad, Marsha Timothy, Vino G Bastian, Yuni Shara, Nirina Zubir, Addie MS, Armand Maulana, dan juga Gading Martin.

Meski begitu, Jokowi belum memberikan keterangan kepada awak media mengenai pengalamannya menggunakan kereta cepat dan kereta feeder.

Setibanya di Stasiun Bandung, Jokowi langsung menaiki mobil. Dirinya pun sempat membagikan kaos kepada masyarakat yang ada di stasiun.

