Terlibat Narkoba, Sejoli di Padangsidimpuan Ditangkap Polisi

PADANGSIDIMPUAN - Sepasang kekasih ditangkap petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Padangsidimpuan, Sumatera Utara. Kedua tersangka yang masing-masing berinisial HSL (37) warga Kelurahan Simartorkis Sisoma, dan CA (27) warga Jalan Sutan Batang Ari Harahap, ditangkap petugas lantaran terlibat peredaran narkotika jenis sabu dan pil esktasi.

Penangkapan pasangan kekasih ini terjadi di Jalan Sisingamangaraja, Kota Padangsidimpuan. Kala itu, petugas mendapat informasi di lokasi tersebut tengah terjadi transaksi narkoba. Alhasil, petugas langsung terjun ke lokasi guna melakukan penyelidikan.

“Setibanya di lokasi, petugas mencurigai seorang pria (HSL) masuk ke dalam mobil Toyota Avanza yang tengah terparkir,” ungkap Kapolres Padangsidimpuan, AKBP Dudung Setiawan melalui Kasi Humas Polres Padangsidimpuan, Kompol Lindung Sialoho kepada wartawan, Rabu (13/9/2023).

Tak mau kehilangan jejak, terangnya, petugas langsung menghampiri mobil yang dimasuki HSL. Disaat itulah, petugas mendapati seorang wanita berinisial CA yang merupakan kekasih HSL tengah berada di dalam mobil.