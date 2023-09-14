Tak Punya Kursi di DPRD, Perindo Tetap Berjuang untuk Warga Medan

MEDAN - Warga Medan akan selalu menjadi bagian dari perjuangan Partai Perindo di Sumatera Utara. Komitmen itu telah ditunjukkan selama tujuh tahun terakhir, di mana Perindo selalu melaksanakan berbagai program berbagi kepada warga Kota Medan meski Perindo tak memiliki kursi di DPRD Medan.

Demikian ditegaskan Ketua Pengurus Daerah Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Sumatera Utara, Rudi Zulham Hasibuan, saat menghadiri pembagian Kartu Tanda Anggota (KTA) Berasuransi dari Partai Perindo kepada para pengemudi becak motor di Sekretariat Forum Silaturahmi Tengku Erry Nuradi di Jalan Prof HM Yamin, Kota Medan, Rabu (13/9/2023).

"Hari ini kami membagikan KTA Berasuransi kepada bapak ibu. ini menjadi bukti bahwa semua warga negara Indonesia diberi kesempatan untuk mendapatkan fasilitas dari Partai Perindo. Begitu menjadi anggota langsung diberikan KTA Berasuransi. Ini tentu bukti nyata selain bantuan yang lain-lain,"kata Rudi yang menjadi Bacaleg DPRD Sumut Perindo untuk daerah pemilihan Sumatera Utara-I (Medan A) itu.

Dari awal kita ada program bantuan gerobak Perindo. Kemudian bantuan kurban nasional, ada ambulance dan lain sebagainya. Bantuan untuk petani dan nelayan yang juga sudah kita berikan sejak tahun 2015 lalu," imbuhnya.