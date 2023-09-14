Advertisement
TGB Ditunjuk Jadi Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |01:08 WIB
TGB dan Ganjar Pranowo (Foto: istimewa/Okezone)
JAKARTA - Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi ditunjuk menjadi Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo.

Hal itu diketahui saat Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengenalkan tokoh yang hadir saat jumpa pers TPN Ganjar Pranowo usai melangsungkan pertemuan pimpinan parpol pendukung Ganjar di Gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2023).

"Kemudian ada juga dari Perindo Tuan Guru Bajang Ketua Harian (Perindo) dan juga sekaligus Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional," tutur Hasto.

Tak hanya TGB, Hasto juga turut mengenalkan tokoh lain yang hador dalam konfrensi pers tersebut sepertu Plt Ketum PPP Mardiono, hingga susunan TPN Ganjar lainnya.

"Di sebelah kanan saya adalah Mas Andika Perkasa Wakil Ketua Tim Pemenangan naNasional dan Pak Gatot Eddy Pramono Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional," tutur Hasto.

