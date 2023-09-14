BEM Unud Undang Perindo dalam Acara Simakrama Pemilu 2024

BALI - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Udayana mengundang DPW Partai Perindo Bali dalam acara Simakrama Pemilu 2024.

Ketua BEM Unud Putu Bagus Padmanegara beraudensi dengan Ketua DPW Perindo Bali Komang Purnama di Kantor Perindo DPW Bali, Rabu 13 September 2023.

BEM Unud mengajak seluruh partai politik peserta Pemilu 2024 di Bali untuk hadir dalam Simakrama yang akan digelar pada September hingga Oktober 2023 mendatang.

Kegiatan ini disambut baik oleh Ketua DPW Perindo Bali Komang Purnama. Menurut dia, hal ini sejalan dengan upaya memberikan edukasi kepada kalangan muda agar tidak antipati terhadap politik.

Komang Purnama berencana akan memaparkan upaya Perindo dalam berkontribusi kepada masyarakat melalui pembinaan UMKM.

"Selain itu Perindo juga akan menyampaikan terkait dengan mutu pendidikan di Bali yang perlu ditingkatkan," katanya.

Ia pun mengapresiasi BEM Unud yang ikut antusias dalam menyambut Pemilu 2024 mendatang. "Melalui upaya ini tentunya mahasiswa bisa melihat kinerja dan cara pandang partai politik terhadap sebuah masalah di Bali dan merancang pembangunan Bali ke depan," terangnya.