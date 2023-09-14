Advertisement
HOME NEWS NEWS

Simakrama Pemilu 2024, Perindo Akan Dorong Peningkatan Mutu Pendidikan di Bali

Wira Dana , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |02:46 WIB
Simakrama Pemilu 2024, Perindo Akan Dorong Peningkatan Mutu Pendidikan di Bali
Ketua DPW Partai Perindo Bali Komang Purnawa
A
A
A

BALI - Ketua DPW Partai Perindo Bali Komang Purnama menyampaikan bahwa pihaknya akan memaparkan pentingnya peningkatan mutu pendidikan di Bali dalam acara Simakrama Pemilu 2024.

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Udayana mengundang DPW Partai Perindo Bali dalam acara Simakrama Pemilu 2024 pada September hingga Oktober 2023 mendatang.

Ketua BEM Unud Putu Bagus Padmanegara beraudensi dengan Ketua DPW Perindo Bali Komang Purnama di Kantor Perindo DPW Bali, Rabu 13 September 2023.

BEM Unud mengajak seluruh partai politik peserta Pemilu 2024 di Bali untuk hadir dalam Simakrama Pemilu 2024 yang digelar pihaknya.

Kegiatan ini disambut baik oleh Ketua DPW Perindo Bali Komang Purnama. Menurut dia, hal ini sejalan dengan upaya memberikan edukasi kepada kalangan muda agar tidak antipati terhadap politik.

Komang Purnama berencana akan memaparkan upaya Perindo dalam berkontribusi kepada masyarakat melalui pembinaan UMKM.

"Selain itu Perindo juga akan menyampaikan terkait dengan mutu pendidikan di Bali yang perlu ditingkatkan," katanya.

Halaman: 1 2
1 2
      
