Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Ganjar Pranowo Muncul di Tayangan Azan Magrib, Prabu Revolusi: Beliau Warga Biasa

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |03:38 WIB
Ganjar Pranowo Muncul di Tayangan Azan Magrib, Prabu Revolusi: Beliau Warga Biasa
Prabu Revolusi (Foto: tangkapan layar)
A
A
A

 

JAKARTA - Ganjar Pranowo belakangan ini menjadi perbincangan publik karena dirinya tampil dalam tayangan azan magrib.

Pemimpin redaksi Inews TV, Prabu Revolusi mengatakan bahwa semua orang berhak tampil dalam tayangan azan.

Hal itu dikatakan prabu, dalam tayangan editorial di Sindonews TV, Rabu (13/9/2023). Tayangain azan itu juga dipublikasikan usai Ganjar Pranowo purnatugas sebagai Gubernur Jawa Tengah.

"Ya silakah saja, boleh saja, mungkin kalau Pak Prabowo mesti agak dibicarakan lagi karena masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan, kalau Pak Anies Baswedan kan statusnya sama dengan Mas Ganjar Pranowo sama-sama sebagai penduduk, warga negara biasa," ucap Prabu.

Prabu justru mempertanyakan letak kesalahan Ganjar dalam tayangan azan tersebut. Ia justru melihat hal positif dari Ganjar Pranowo karena mengajak umat Islam untuk segera melaksanakan ibadah salat magrib.

"Azan yang kemarin Mas Ganjar tayang itu apakah iklan? Iklannya sebelah mana kita nggak paham saya cari dari menit pertama sampai akhir, kok enggak ada simbol, tidak ada gambar, tidak ada visi misi, tidak ada ajakan sama sekali, kecuali ajakan salat, lalu berwudhu kemudian salat sebagai makmun selesai," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement