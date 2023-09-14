Pertemuan Bersejarah, Vladimir Putin dan Kim Jong Un Diskusikan Kemungkinan Kerja Sama Militer

Presiden Rusia bertemu dengan Pemimpin Tertinggi Korut di Rusia (Foto: EFE/EPA/Sputnik)

RUSIA - Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un telah bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Rusia dalam kunjungan yang diperkirakan akan menghasilkan kesepakatan senjata.

Media pemerintah Rusia melaporkan setelah pembicaraan berakhir di pusat ruang angkasa Vostochny, Kim memulai perjalanan panjangnya pulang dengan kereta lapis baja pribadinya.

Berbicara pada Rabu (13/9/2023), Putin mengatakan pasangan tersebut mendiskusikan “kemungkinan” untuk kerja sama militer.

Moskow telah mengindikasikan akan membantu Pyongyang mengembangkan satelit sebagai imbalannya.

Kedua belah pihak membantah klaim Amerika Serikat (AS) bahwa perundingan tersebut bertujuan untuk membeli senjata guna mendukung perang Rusia melawan Ukraina.

Selain teknologi luar angkasa yang canggih, Kim juga diduga meminta bantuan makanan sebagai imbalannya.

Pertemuan antara dua rezim yang terkena sanksi, termasuk pejabat senior dari kedua belah pihak, terjadi pada saat hubungan mereka dengan Barat berada pada titik terendah.