HOME NEWS INTERNATIONAL

Gempa Maroko Sulap Desa di Pegunungan Jadi Ladang Batu Besar

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |08:11 WIB
Gempa Maroko Sulap Desa di Pegunungan Jadi Ladang Batu Besar
Gempa Maroko ubah desa di pegunungan jadi ladang batu besar (Foto: BBC)
MAROKO – Seekor anjing bernama Colin berlari melintasi reruntuhan bagunan akibat gempa di desa pegunungan Douzrou yang terpencil di Maroko.

Lonceng yang menempel di kerahnya berbunyi untuk menandakan lokasinya saat anjing border collie itu melompati beton pecah menuju celah-celah reruntuhan - di mana pun orang yang selamat mungkin masih dapat ditemukan.

Colin adalah anjing penyelamat tim resmi Inggris yang telah dikerahkan di Maroko dan dia dilatih untuk mencari aroma makhluk hidup.

Namun upaya penyelamatan jiwa ini dilakukan dengan segala rintangan.

Penduduk setempat mengatakan kepada BBC bahwa mereka yakin kecil kemungkinannya untuk menemukan orang yang masih hidup di sisa desa mereka. Sebelum gempa terjadi, Douzrou berpenduduk hampir 1.000 jiwa.

Namun sebagian besar rumah ambruk ketika gempa terjadi pada Jumat (8/9/2023) malam, mengubur sebagian komunitas di lereng bukit ini dalam reruntuhan akibat kemarahan alam.

Hal ini telah meninggalkan hamparan batu-batu besar, batu bata lumpur, dan kayu yang berserakan dan berbahaya.

      
