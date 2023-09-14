Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Sejarah Revolusi Rusia Singkat dan Latar Belakangnya

Salsabila Fitirah Puteri , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |08:29 WIB
Sejarah Revolusi Rusia Singkat dan Latar Belakangnya
Pemimpin Revolusi Rusia Vladimir Lenin.
A
A
A

JAKARTA - Revolusi Rusia adalah gerakan ideologis yang bertujuan untuk mengakhiri sistem feodal dan menggantikannya dengan paham komunisme. Revolusi ini terjadi di wilayah Rusia bagian Eropa Timur pada 1917 hingga 1923, yang menyebabkan dampak signifikan pada tataran global.

Revolusi ini dipicu oleh sejumlah faktor, termasuk krisis ekonomi dan politik yang melanda Rusia pada awal abad ke-20, serta ketidakpuasan terhadap kepemimpinan otoriter Tsar Nicholas II. Saat itu Rusia sudah sangat lumpuh pasca perang dan menghabiskan uang untuk militer, persenjataan, dan lain sebagainya.

Selama masa kepemimpinan Tsar, gaya hidup yang dimiliki kaum elite dinilai sangat mewah dan berlebihan. Dikutip dari berbagai sumber, dengan keadaan Rusia yang seperti ini, Rusia pun dinilai menelantarkan rakyatnya.

Peristiwa Minggu Berdarah pada 1905, yang menewaskan ribuan orang dalam aksi protes, juga memicu ketegangan. Tsar yang enggan menerima kritik dan usulan mendorong munculnya kelompok liberal dan sosialis sebagai penentangnya, yang menuntut reformasi politik.

Revolusi Rusia terjadi dalam dua gelombang utama. Yang pertama, pada Februari 1917, mengakibatkan penggulingan Tsar Nicholas II dan pembentukan pemerintahan sementara yang dipimpin oleh Alexander Kerensky. Gelombang ini terjadi atas dasar sumber konflik sehingga rakyat pun bersatu untuk memberontak.

Gelombang kedua terjadi pada Oktober 1917, dikenal sebagai Revolusi Bolshevik, yang menggulingkan Kerensky dan membawa Vladimir Lenin dan kelompok Bolshevik berkuasa, mengarah pada pembentukan Uni Soviet.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/18/3169153/viral-FvxH_large.jpg
Kilas Balik Peristiwa 11 September, Tragedi Kelam Serangan Teroris ke Gedung Kembar WTC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/27/18/2927934/3-raja-eropa-yang-punya-banyak-istri-Oode3qh6ge.jpg
3 Raja Eropa yang Punya Banyak Istri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/09/18/2917272/sejarah-perang-6-hari-israel-EkRszdefKZ.jpg
Sejarah Perang 6 Hari Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/06/18/2915390/profil-arthur-balfour-pm-inggris-yang-menandatangani-deklarasi-balfour-ssWsb0vxzr.jpg
Profil Arthur Balfour, PM Inggris yang Menandatangani Deklarasi Balfour
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/09/18/2898012/sejarah-perang-yom-kippur-konflik-israel-hadapi-mesir-dan-suriah-pada-1973-Co3rLlY5KU.jpg
Sejarah Perang Yom Kippur, Konflik Israel Hadapi Mesir dan Suriah pada 1973
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/13/18/2882415/kisah-tragis-ratu-anne-ibu-kandung-ratu-elizabeth-yang-mati-dipenggal-gKQaQ3uQEU.jpg
Kisah Tragis Ratu Anne, Ibu Kandung Ratu Elizabeth yang Mati Dipenggal
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement