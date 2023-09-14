Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kongres Meksiko Gelar Sidang Pertama Tentang UFO, Diduga Mayat Alien Dihadirkan Jadi Bukti

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |08:46 WIB
Kongres Meksiko Gelar Sidang Pertama Tentang UFO, Diduga Mayat Alien Dihadirkan Jadi Bukti
Jasad yang diduga berasal dari "bukan manusia" dipamerkan sebagai bukti dalam sidang terkait UFO di Parlemen Meksiko di Meksiko City, 12 September 2023. (Foto: Reuters)
MEXICO CITY - Anggota parlemen Meksiko mendengar kesaksian bahwa mengenai potensi keberadaan alien dari luar bumi dan melihat jasad dari makhluk bukan manusia dalam sebuah sidang sidang luar biasa yang menandai acara kongres pertama di negara Amerika Latin tentang benda terbang tak dikenal atau UFO.

Dalam sidang pada Selasa, (12/9/2023) di FANI, akronim bahasa Spanyol untuk apa yang sekarang disebut Unidentified Anomalous Phenomena (UAP) atau fenomena anomali yang tak teridentifikasi, para politisi diperlihatkan dua artefak yang diklaim oleh jurnalis Meksiko dan penggila UFO sejak lama, Jaime Maussan, sebagai jasad dari makhluk luar angkasa.

Spesimen tersebut tidak ada hubungannya dengan kehidupan apa pun di Bumi, kata Maussan.

Dua "tubuh" kecil yang ditampilkan dalam kotak, memiliki tiga jari di masing-masing tangan dan kepala memanjang. Maussan mengatakan mereka ditemukan di Peru dekat Garis Nazca kuno pada 2017. Dia mengatakan bahwa “jasad-jasad” itu berusia sekira 1.000 tahun, dianalisis melalui proses penanggalan karbon oleh Universitas Otonomi Nasional Meksiko (UNAM).

Temuan serupa di masa lalu ternyata adalah sisa-sisa mumi anak-anak.

