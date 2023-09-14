Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kabur dengan Gaya Kepiting dari Penjara, Napi Ini Ditangkap Anjing Pelacak di Hutan Usai Buron Selama 2 Minggu

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |09:43 WIB
Kabur dengan Gaya <i>Kepiting</i> dari Penjara, Napi Ini Ditangkap Anjing Pelacak di Hutan Usai Buron Selama 2 Minggu
Napi yang kabur dengan gaya kepiting berhasil ditangkap di hutan usai buron selama 2 minggu (Foto: BBC)
PENNSYLVANIA - Seekor anjing penegak hukum menangkap seorang buronan ketika ia mencoba merangkak di semak-semak lebat dua minggu setelah melarikan diri dari penjara di negara bagian Pennsylvania, Amerika Serikat (AS).

Danelo Cavalcante, 34, ditangkap di kawasan hutan setelah sebuah pesawat menangkap sinyalnya semalaman.

Lebih dari 500 petugas memburunya setelah dia melarikan diri pada 31 Agustus lalu.

Dia dijatuhi hukuman seumur hidup bulan lalu karena membunuh mantan pacarnya di depan dua anaknya yang masih kecil pada April 2021.

Pada konferensi pers, Gubernur Pennsylvania Josh Shapiro mengatakan Cavalcante "ditangkap tanpa ada tembakan" tak lama setelah pukul 08:00 waktu setempat (12:00 GMT) pada Rabu (13/9/2023).

Dia memuji "kerja luar biasa" penegakan hukum dan "bantuan luar biasa dari masyarakat" atas penangkapan Cavalcante.

Polisi mengatakan kepada wartawan bahwa tim pencari yang terdiri dari patroli, anjing, dan pesawat terbang telah menyebar ke hutan South Coventry Township melewati hujan dan guntur semalam.

Penegakan hukum semakin dekat ke Cavalcante karena alarm pencuri di sebuah rumah.

      
