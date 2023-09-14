6 Negara Eropa yang Tidak Mengakui Kemerdekaan Palestina

YERUSALEM - Palestina adalah negara yang terus berkonflik dengan Israel hingga saat ini. Dalam arena hubungan internasional. Sejumlah negara di dunia, termasuk Indonesia mengakui status Palestina sebagai negara merdeka, namun sebagian lainnya tidak.

Berikut beberapa negara Eropa yang tak mengakui kemerdekaan Palestina:

1. Jerman

Jerman tidak mendukung pengakuan kedaulatan Palestina dan mendorong upaya untuk memulai kembali perundingan damai antara Palestina dan Israel.

Berlin mendukung ide solusi dua negara di mana Palestina menjadi negara yang merdeka, demokratis, dan bisa hidup berdampingan dengan Israel dalam perdamaian dan keamanan.

Pemerintah Jerman yakin bahwa pencapaian tujuan ini hanya dapat terwujud melalui kerja sama dari semua pihak yang terlibat dan berdasarkan proses negosiasi antara Palestina dan Israel.

2. Inggris

Inggris belum memberikan pengakuan resmi terhadap Palestina. Inggris menegaskan bahwa mereka akan memberikan pengakuan kepada Palestina pada saat yang tepat dalam rangka mencapai perdamaian dengan Israel, seperti yang telah mereka sampaikan sejak lama.

Pada Juni 2021, Inggris menekankan kesiapannya untuk mengakui negara Palestina ketika kondisinya paling mendukung upaya perdamaian. Penting untuk dicatat bahwa pengakuan ini secara bilateral tidak akan mengakhiri pendudukan.

Inggris tetap berkomitmen untuk mendukung terwujudnya tujuan Palestina menjadi negara yang merdeka, makmur, damai, dan mampu hidup berdampingan dengan Israel.