200 Nama Negara di Dunia dan Nama Ibu Kotanya Dari A-Z

JAKARTA - Bumi kita pada dasarnya dibagi menjadi dua kategori yaitu daratan dan perairan. Sebanyak 71% dari total luas Bumi terdiri dari air dalam bentuk lautan dan 29% sisanya terdiri dari daratan yang disebut benua.

Dunia tempat kita tinggal ini juga terbagi lagi menjadi tujuh benua dan lima samudra, yaitu benua Asia, Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Antartika, Eropa, Australia, samudra Pasifik, Atlantik, Hindia, Antartika, dan Arktik.

Dari tujuh benua di atas, hanya enam saja yang dapat dihuni oleh manusia, karena benua Antartika hanya berupa daratan pegunungan yang ditutupi oleh salju dan es. Benua-benua ini dibagi lagi menjadi sejumlah negara atau pulau.

Jumlah pasti negara di dunia adalah topik yang masih diperdebatkan. Pada November 2021, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengakui 195 negara dari total 200 negara di dunia.

Dari jumlah itu, 193 negara merupakan anggota PBB dan dua negara lainnya, Vatikan dan Palestina, tidak tergabung menjadi anggota PBB. Kedua negara tersebut kemudian diklasifikasikan sebagai negara pengamat non-anggota.

Berikut ini adalah daftar 200 nama negara di dunia beserta ibu kotanya.

1. Abkhazia, Sukhum

2. Afganistan, Kabul

3. Afrika Selatan, Cape Town, Pretoria, Bloemfontein

4. Albania, Tirana

5. Aljazair, Aljir

6. Amerika Serikat, Washington D.C.

7. Andorra, Andorra la Vella

8. Angola, Luanda

9. Antigua dan Barbuda, Saint John's

10. Arab Saudi, Riyadh

11. Argentina, Buenos Aires

12. Armenia, Yerevan

13. Australia, Canberra

14. Austria, Wina

15. Azerbaijan, Baku