HOME NEWS INTERNATIONAL

Fakta Banjir Bandang Libya, Dampak Seperti Tsunami Korban Jiwa Tembus 6000 Orang

Salsabila Fitirah Puteri , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |17:01 WIB
Fakta Banjir Bandang Libya, Dampak Seperti Tsunami Korban Jiwa Tembus 6000 Orang
Pemandangan Kota Derna yang hancur akibat banjir bandang yang menerjang menyusul badai dan hujan deras yang melanda LIbya, 13 September 2023. (Foto: Reuters)
DERNA - Sebuah banjir dahsyat yang melanda kota Derna di Libya timur telah menimbulkan lebih dari 6.000 kematian, dan jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat, menurut seorang pejabat kesehatan setempat pada Rabu, (13/9/2023).

Pihak berwenang sedang berjuang untuk menyediakan bantuan ke kota pesisir ini, di mana ribuan orang masih hilang dan puluhan ribu lainnya menjadi korban. Akses jalan ke kota tersebut sebagian besar terputus akibat banjir bandang yang terjadi pada Minggu malam.

Derna terletak di dataran pantai yang sempit di tepi Laut Mediterania, diapit oleh pegunungan yang curam. Hanya ada dua rute jalan yang dapat digunakan dari selatan, dan keduanya memerlukan perjalanan yang panjang dan berkelok-kelok melewati pegunungan. Meskipun tim bantuan telah berhasil mencapai lokasi tersebut dengan sejumlah perbekalan, pekerja darurat setempat harus mengandalkan peralatan yang tersedia untuk membantu dalam situasi yang mendesak ini.

Para pekerja bantuan yang berhasil mencapai kota tersebut menggambarkan tingkat kehancuran yang hebat di pusat kota. Tim pencarian dan penyelamatan sedang mencari korban di antara reruntuhan bangunan apartemen yang hancur.

"Kami menemukan mayat di berbagai tempat, baik di dalam rumah, di jalanan, maupun di laut. Korban jiwa ada di mana-mana, termasuk pria, wanita, dan anak-anak," kata Emad al-Falah, seorang pekerja bantuan dari Benghazi, melalui telepon dari Derna. "Seluruh keluarga sepertinya hilang."

