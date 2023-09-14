Advertisement
HOME NEWS BALI

Viral WNA Mesum di Pekarangan Rumah Warga Bali

Indira Arri , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |05:40 WIB
Viral WNA Mesum di Pekarangan Rumah Warga Bali
Foto: istimewa




BALI - Warga Negara Asing (WNA) kembali membuat ulah di Bali. Kali ini seorang WNA pria dan wanita dari warga Indonesia melakukan tindakan asusila di pekarangan rumah warga.

Aksi tak senonoh tersebut berlangsung di Kawasan Seminyak Badung Bali. Keduanya mesum dan terekam CCTV di rumah warga tersebut dan viral di media sosial (medsos).

Seorang pria WNA dan wanita yang diduga WNI tersebut melakukan hubungan intim di dalam pekarangan rumah warga di Jalan Kayu Aya Seminyak, Kuta, Badung, Bali.

Peristiwa ini diketahui terjadi pada Sabtu 9 September 2023, sekitar pukul 00:45 Wita.

Aksi panas tersebut terjadi tanpa mereka sadari terekam CCTV yang ada di rumah tersebut.

"Pemilik rumah melaporkan peristiwa tak terpuji tersebut dan tengah dilakukan penyelidikan," kata Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Jansen Avitus Panjaitan, Kamis (14/9/2023).

Halaman:
1 2
      
