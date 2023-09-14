Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

BPBD: Banjir Halmahera Tengah Berangsur Surut

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |00:00 WIB
BPBD: Banjir Halmahera Tengah Berangsur Surut
Banjir Halmahera Tengah (Foto: BNPB)
A
A
A

JAKARTA – Banjir melanda dua kecamatan di Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, pada Rabu pagi (13/9/2023), pukul 09.00 WIT. Genangan di wilayah terdampak berangsur surut malam ini.

Pantauan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Halmahera Tengah menyampaikan tinggi muka air di Kecamatan Weda berangsur surut. Sedangkan di satu area lain, Desa Lelief, Kecamatan Weda Tengah, masih tergenang.

"Titik genangan salah satunya teridentifikasi di kawasan PT Indonesia Weda Bay Industrial Park. Laporan dari BPBD setempat, hujan dengan intensitas ringan masih mengguyur di wilayah terdampak hingga malam ini," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari.

Petugas BPBD telah berada di lokasi untuk melakukan penanganan darurat. Di samping itu, petugas masih bersiaga untuk mengantisipasi dampak susulan atau pun upaya evakuasi warga. Data sementara mencatat 4 rumah terdampak di Kecamatan Weda, sedangkan akses jalan di beberapa titik terendam. Tinggi muka air teramati hingga 75 cm.

"Meskipun banjir melanda dua kecamatan, belum ada warga yang melakukan pengungsian," imbuh Aam -sapaan akrabnya-.

