Kapolres Bolmut Diduga Lecehkan Polwan Mantan Sesprinya, Ini Reaksi Kapolda Sulut

MANADO - Kapolres Bolmut AKBP Areis Aminnulla diduga telah melakukan pelecehan terhadap seorang Polisi Wanita (Polwan) yang juga mantan Sesprinya Bripda DS. Kasus ini pun menjadi atensi Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Setyo Budiyanto.

Setyo Budiyanto membenarkan adanya laporan pelecehan tersebut. Laporan ini diketahui sudah beberapa minggu yang lalu, akan tetapi baru viral di media.

"Dari internal sendiri sudah melakukan penyelidikan dan pendalaman kasus ini. Untuk itu kasus ini sudah ditindaklanjuti oleh Bidpropam Polda Sulut, " kata Kapolda Sulut, Rabu (13/9/2023).

Orang nomor satu di Polres Bolmut dilaporkan atas kasus pelecehan kepada Bripda DS yang saat itu masih menjadi sespri Kapolres Bolmut.

Bripda DS yang di wawancarai, Selasa 12 September 2023, mengatakan sudah tak nyaman bekerja karena perilaku atasannya tersebut.

Ia mengatakan pelecehan ini terjadi pada Agustus 2022. Saat itu, korban diminta untuk menghadap AKBP Areis Aminnulla di ruangannya. Bripda DS kemudian diminta untuk duduk di depan atasannya.

Awalnya, AKBP Areis Aminnulla hanya menanyakan soal keseharian korban di Kabupaten Bolmut. Setelah itu, terduga pelaku kemudian berdiri dan korban ikut berdiri. Tapi tiba-tiba perwira dua bunga tersebut memeluk korban dan menunjuk beberapa bagian badan korban sambil mengatakan bahwa masih berlemak.