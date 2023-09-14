Mayat Laki-Laki di Tanggamus Ditemukan Bersimbah Darah di Parit

TANGGAMUS - Sesosok mayat laki-laki ditemukan bersimbah darah di Pekon Suka Banjar, Kecamatan Gunung Alif, Kabupaten Tanggamus, Lampung, Rabu (13/9/2023).

Berdasarkan video yang diterima MNC Portal, jasad pria yang belum diketahui identitasnya itu tergeletak di dalam sebuah parit dengan luka sayatan di leher.

Luka sayatan tersebut terlihat jelas dengan banyak darah bercucuran. Selain itu, tampak kedua tangan pria ini tergenggam di depan dadanya.

"Telah terjadi pembunuhan di Gunung Alif, korban digorok bagian leher lalu dibuang di siring," tulis perekam video.

Saat dikonfirmasi terkait peristiwa tersebut, Kasat Reskrim Polres Tanggamus Iptu Hendra Safuan membenarkan.