Kecelakaan Beruntun di Flyover Bandarlampung, 3 Kendaraan Ringsek

BANDARLAMPUNG - Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Teuku Umar, tepatnya fly over Mall Boemi Kedaton, Bandarlampung, Kamis (14/9/2023) sekitar pukul 11.10 WIB.

Kecelakaan tersebut melibatkan 3 kendaraan roda empat, yaitu pikap bernomor polisi BE 9419 FI, Avanza BE 1593 ALK, dan Rush BG 1524 Z.

Berdasarkan pantauan MNC Portal, dua mobil mengalami ringsek bagian depan. Sementara mobil pickup mengalami rusak bagian sebelah kanan.

Kecelakaan tersebut mengakibatkan lalu lintas mengalami kemacetan hingga 2 kilometer. Tampak personel Satlantas Polresta Bandarlampung telah berada di lokasi untuk membantu mengatur lalu lintas.

Sopir mobil pikap, Supri mengatakan, saat kejadian dia tengah mengemudi dari Jalan ZA Pagar Alam menuju Jalan Teuku Umar.

"Saya naek dari arah sana (Jalan ZA Pagar Alam) terus mobil ini (Avanza) ngambil jalur kanan enggak tau ngantuk atau gimana, saya menghindar ke arah kiri, yang kena mobil belakang saya," ujar Supri.

Menurut Supri, saat itu kondisi jalan flyover sedang sepi. Ketiga mobil tersebut melaju dengan kecepatan standar.

"Jalanan sepi, mobilnya itu biasa aja enggak ngebut, tapi enggak tahu mobil itu ngambil kanan," kata dia.

Akibat peristiwa tersebut, mobil Avanza dan Rush mengalami ringsek pada bagian depan. Sementara pikap mengalami kerusakan pada bagian kanan mobil.

"Tadi sempet ada ibu sama anak yang terjatuh naik motor. Tapi tidak ada luka-luka anaknya shock dan pingsan. Tapi tadi sudah dibawa enggak tahu ke mana," tuturnya.