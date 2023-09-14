Kepala Desa Cabuli Istri Kerabatnya di Pondok Areal Kebun Sawit

Warga datangi Kantor Bupati Empat Lawang laporkan kepala desa cabuli istri orang. (iNews/Amri Wijaya)

EMPAT LAWANG - Kepala Desa Lubuk Gelanggang Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan, dilaporkan ke polisi karena diduga telah mencabuli istri orang yang tak lain masih kerabatnya sendiri.

Kasatreskrim Polres Empat Lawang, AKP M Tohirin membenarkan adanya laporan tersebut.

"Kejadian itu memang benar. Kami saat ini sudah memeriksa saksi-saksi dan sekarang lagi memangil diduga terlapor," kata Kasat Reskrim Polres Empat Lawang AKP M Tohirin, Kamis (14/9/2023).

Dari informasi yang dihimpun, kepala desa Sukri mencabuli korban ES di pondok areal kebun sawit, Senin (3/9/2023).

Saat kades itu sedang melancarkan aksi bejatnya, warga memergokinya. Warga kemudian melaporkan kepada suami korban.

Setelah mendapatkan laporan, suami korban R menanyakan langsung kepada istrinya soal persetubuhannya dengan kepala desa.