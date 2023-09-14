Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kecelakaan Maut Mobil Pikap Angkut BBM dengan Truk, Sopir Tewas Terbakar

Nanang Fahrurrozi , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |15:58 WIB
Kecelakaan Maut Mobil Pikap Angkut BBM dengan Truk, Sopir Tewas Terbakar
Tabrak truk, pikap angkut BBM terbakar dan sopir tewas. (Ist)
BUNGO - Satu mobil pikap Grand Max yang diduga membawa BBM (bahan bakar minyak) terlibat kecelakaan dengan mobil truk colt diesel di Jalan Lintas Sumatera, Dusun Rantau Embacang, Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, Kabupaten Bungo, Jambi, Kamis (14/9/2023).

Akibat kejadian tersebut, mobil pikap dan sopirnya hangus terbakar di tempat kejadian perkara (TKP).

Kasat Lantas Polres Bungo, Iptu Steven Thomas Lumowa, membenarkan kejadian tersebut. Ia mengatakan kecelakaan itu terjadi sekitar pukul 06.00 WIB.

Saat itu, mobil pikap melaju dari arah Padang menuju Muara Bungo. Di waktu bersamaan, truk melaju dari arah berlawanan.

"Korban jiwa ada satu. Sopir dari mobil pikap grand max terjepit di dalam mobil dan mobil tersebut terjadi kebakaran di tempat," ujarnya, Kamis (14/9/2023).

Saat ini, polisi sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait penyebab kebakaran mobil tersebut.

"Dari keterangan beberapa saksi, mobil pikap tersebut sempat oleng hingga terjadi tabrakan dengan mobil truk colt diesel dari arah berlawanan," tuturnnya.

