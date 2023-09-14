Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Perkuat Literasi, MNC Peduli Salurkan Ratusan Buku untuk Bale Baca Matahari di Sumbawa

Topan Iswadi , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |17:31 WIB
Perkuat Literasi, MNC Peduli Salurkan Ratusan Buku untuk Bale Baca Matahari di Sumbawa
MNC Peduli salurkan bantuan ratusan buku ke Bale Baca Matahari. (Foto: Topan)
A
A
A

SUMBAWA - Bale Baca Matahari merupakan taman bacaan masyarakat yang berlokasi di Desa Lamuntet, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat. Taman baca ini didirikan oleh Intan Lis Utami sejak tahun 2017 untuk meningkatkan minat baca anak sekitar desa.

Saat pandemi menghantam pada tahun 2020, Intan Lis Utami terpaksa menutup sementara taman baca tersebut karena harus pindah ke kota lain. Di saat pandemi mereda pada tahun 2021, Iis kembali membuka Bale Baca Matahari untuk mewujudkan mimpinya agar masyarakat dapat kembali membaca.

 BACA JUGA:

Tidak hanya digandrungi oleh anak-anak sekitar, Bale Baca Matahari juga sering disambangi oleh orang dewasa untuk membaca buku agama, novel atau buku resep masakan. Dikelola oleh tiga orang, Bale Baca Matahari tidak hanya melayani peminjaman buku namun juga memberikan pengajaran kepada anak sekitar untuk membaca menulis menggambar dan berhitung.

Melihat konsistensi dari Bale Baca Matahari, MNC Peduli pun mengapresiasi para pejuang literasi melalui program #GenerasiCerdasAnakBangsa dengan mendonasikan ratusan buku bacaan. MNC Peduli berharap bantuan ini dapat menambah koleksi buku yang dapat dimanfaatkan dan dinikmati oleh masyarakat sekitar.

