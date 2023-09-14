Pendiri Bale Maca Matahari Bersyukur Upaya Tingkatkan Literasi Didukung MNC Peduli

SUMBAWA – Intan Lis Utami mengucapkan terima kasih dan bersyukur atas bantuan yang diberikan MNC Peduli pada Bale Baca Matahari yang dikelolanya. Taman bacaan masyarakat yang berlokasi di Desa Lamuntet, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat itu didirikannya sejak tahun 2017 untuk meningkatkan minat baca anak sekitar desa.

“Kami bersyukur MNC Peduli telah peduli ke kami,” ucapnya, Jumat 8 September 2023.

Melihat konsistensi dari Bale Baca Matahari, MNC Peduli pun mengapresiasi para pejuang literasi melalui program #GenerasiCerdasAnakBangsa dengan mendonasikan ratusan buku bacaan. MNC Peduli berharap bantuan ini dapat menambah koleksi buku yang dapat dimanfaatkan dan dinikmati oleh masyarakat sekitar.

Sementara itu Ketua MNC Peduli Jessica Tanoesoedibjo mengatakan pihaknya menjalankan sejumlah program untuk meningkatkan literasi melalui program GenerasiCerdasAnakBangsa yang telah mendukung lebih dari 100 taman baca dan 16.000 penerima manfaat di wilayah Pulau Jawa, Sumatera, NTB dan NTT.

“Program tersebut juga diharapkan untuk meningkatkan literasi dan kecerdasan anak-anak di Indonesia dengan harapan kita bisa mencapai Indonesia Emas di tahun 2045,” ucap Jessica Tanoesoedibjo.

Saat pandemi menghantam pada tahun 2020, Intan Lis Utami terpaksa menutup sementara taman baca tersebut karena harus pindah ke kota lain. Di saat pandemi mereda pada tahun 2021, Iis kembali membuka Bale Baca Matahari untuk mewujudkan mimpinya agar masyarakat dapat kembali membaca.